Хевертон Сантос е осмото ново попълнение в Левски

Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос.

Роденият в Бразилия, но притежаващ португалски паспорт футболист пристига на стадион "Георги Аспарухов" като свободен агент, след като договорът му с английския Куинс Парк Рейнджърс изтече. Контрактът му със "сините" е до лятото на 2028 година.

През последните два сезона 25-годишният Хевертон игра в Португалия за отборите на Витория Гимараеш и Жил Висенте. В родината си той е защитавал и цветовете на дублиращия отбор на Спортинг Лисабон, както и на Ещрела Амадора.

Преди да привлече Хевертон Левски взе Давид Кусо, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Сержиньо, Рейналдо, Адриан Райчев и Стивън Стоянчов.