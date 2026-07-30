Раул Асенсио пропуска старта на сезона заради контузия

Реал Мадрид ще бъде без централния защитник Раул Асенсио в началото на новия сезон. Испанският бранител е получил мускулна травма, която ще го извади от терените за поне шест седмици.

Контузията означава, че 23-годишният футболист няма да бъде на разположение за първите официални мачове на "кралския клуб“, който започва новата кампания с високи амбиции както в Ла Лига, така и в европейските клубни турнири.

Новината идва само дни след като името на Асенсио бе замесено в трансферни спекулации. Испанските медии съобщиха, че новият старши треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо не смята защитника за част от дългосрочните си планове, което породи информации за евентуално негово напускане.

Въпреки това контузията вероятно ще отложи всякакви решения относно бъдещето на футболиста до възстановяването му.

През сезон 2025/26 Раул Асенсио изигра 34 мача с екипа на Реал Мадрид във всички турнири, като отбеляза две попадения.