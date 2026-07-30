БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за...
Чете се за: 01:37 мин.
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го...
Чете се за: 08:00 мин.
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Раул Асенсио пропуска старта на сезона заради контузия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Защитникът на Реал Мадрид ще отсъства поне шест седмици, след като получи мускулна травма на фона на спекулациите за бъдещето си

Раул Асенсио пропуска старта на сезона заради контузия
Слушай новината

Реал Мадрид ще бъде без централния защитник Раул Асенсио в началото на новия сезон. Испанският бранител е получил мускулна травма, която ще го извади от терените за поне шест седмици.

Контузията означава, че 23-годишният футболист няма да бъде на разположение за първите официални мачове на "кралския клуб“, който започва новата кампания с високи амбиции както в Ла Лига, така и в европейските клубни турнири.

Новината идва само дни след като името на Асенсио бе замесено в трансферни спекулации. Испанските медии съобщиха, че новият старши треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо не смята защитника за част от дългосрочните си планове, което породи информации за евентуално негово напускане.

Въпреки това контузията вероятно ще отложи всякакви решения относно бъдещето на футболиста до възстановяването му.

През сезон 2025/26 Раул Асенсио изигра 34 мача с екипа на Реал Мадрид във всички турнири, като отбеляза две попадения.

#Реал Мадрид ФК #Раул Асенсио

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
1
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
3
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29"
4
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
5
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
6
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Европейски футбол

Стилиян Петров разкритикува идеята за Мондиал с 64 отбора
Стилиян Петров разкритикува идеята за Мондиал с 64 отбора
Рома договори привличането на Константинос Кулиеракис Рома договори привличането на Константинос Кулиеракис
Чете се за: 01:17 мин.
Челси привлече френския национал Максенс Лакроа Челси привлече френския национал Максенс Лакроа
Чете се за: 01:35 мин.
Марк Кукурея изненада феновете с драстична промяна във визията си (ВИДЕО) Марк Кукурея изненада феновете с драстична промяна във визията си (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Ели Крупи ще отсъства поне три месеца след операция на стъпалото Ели Крупи ще отсъства поне три месеца след операция на стъпалото
Чете се за: 01:30 мин.
Матиас Яйсле е фаворит да наследи Еди Хау начело на Нюкасъл Матиас Яйсле е фаворит да наследи Еди Хау начело на Нюкасъл
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Млад шофьор е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище Млад шофьор е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Бушуващите пожари на гръцките острови Крит и Лесбос наложиха спешна евакуация (СНИМКИ) Бушуващите пожари на гръцките острови Крит и Лесбос наложиха спешна евакуация (СНИМКИ)
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Горските пожари в Испания продължават, въпреки подобрението на обстановката в района на Мадрид и Авила Горските пожари в Испания продължават, въпреки подобрението на обстановката в района на Мадрид и Авила
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Делото в Кочани: Часове наред продължава разпита на полицая от...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изтеглят заседналия круизен кораб в река Дунав (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Изваждат останките от мамут, открити край село Ряхово (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ