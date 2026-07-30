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Христо Янев върна Джеймс Ето'о за реванша с Карабах, двама юноши също са в групата

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Спорт
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Камерунецът отново е на разположение за сблъсъка от Лига Европа, а младите Алекс Тунчев и Васил Каймаканов попаднаха сред избраниците на наставника

Христо Янев върна Джеймс Ето'о за реванша с Карабах, двама юноши също са в групата
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи групата за реванша срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, след като първият двубой в Баку завърши при нулево равенство.

Най-сериозната новина в състава на „армейците“ е завръщането на Джеймс Ето'о, който пропусна първата среща срещу азербайджанския шампион. Камерунецът отново е сред опциите на Христо Янев за решителния сблъсък.

В групата попадат и двама от най-перспективните таланти на клуба – централният защитник Алекс Тунчев и крилото Васил Каймаканов. И двамата бяха част от разширения състав и при шампионатния успех с 3:2 над Ботев (Пловдив) в понеделник.

ЦСКА ще преследва победа пред собствена публика, която да му осигури място в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Групата на ЦСКА за мача с Карабах
Вратари:

Фьодор Лапоухов
Димитър Евтимов
Защитници:

Дейвид Пастор
Жан-Филип Гбамен
Теодор Иванов
Факундо Родригес
Алекс Тунчев
Анжело Мартино
Андрей Йорданов
Полузащитници и нападатели:

Бруно Жордао
Макс Ебонг
Стефано Сенси
Петко Панайотов
Георги Чорбаджийски
Исак Соле
Джеймс Ето'о
Мохамед Брахими
Васил Каймаканов
Лео Перейра
Алехандро Пиедраита
Леандро Годой
Жоел Цварц
Йоанис Питас

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Карабах #Джеймс Ето'о #ПФК ЦСКА София

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