Христо Янев върна Джеймс Ето'о за реванша с Карабах, двама юноши също са в групата

Камерунецът отново е на разположение за сблъсъка от Лига Европа, а младите Алекс Тунчев и Васил Каймаканов попаднаха сред избраниците на наставника
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи групата за реванша срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, след като първият двубой в Баку завърши при нулево равенство.
Най-сериозната новина в състава на „армейците“ е завръщането на Джеймс Ето'о, който пропусна първата среща срещу азербайджанския шампион. Камерунецът отново е сред опциите на Христо Янев за решителния сблъсък.
В групата попадат и двама от най-перспективните таланти на клуба – централният защитник Алекс Тунчев и крилото Васил Каймаканов. И двамата бяха част от разширения състав и при шампионатния успех с 3:2 над Ботев (Пловдив) в понеделник.
ЦСКА ще преследва победа пред собствена публика, която да му осигури място в третия квалификационен кръг на Лига Европа.
Групата на ЦСКА за мача с Карабах
Вратари:
Фьодор Лапоухов
Димитър Евтимов
Защитници:
Дейвид Пастор
Жан-Филип Гбамен
Теодор Иванов
Факундо Родригес
Алекс Тунчев
Анжело Мартино
Андрей Йорданов
Полузащитници и нападатели:
Бруно Жордао
Макс Ебонг
Стефано Сенси
Петко Панайотов
Георги Чорбаджийски
Исак Соле
Джеймс Ето'о
Мохамед Брахими
Васил Каймаканов
Лео Перейра
Алехандро Пиедраита
Леандро Годой
Жоел Цварц
Йоанис Питас