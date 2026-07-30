Христо Янев върна Джеймс Ето'о за реванша с Карабах, двама юноши също са в групата

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи групата за реванша срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, след като първият двубой в Баку завърши при нулево равенство.

Най-сериозната новина в състава на „армейците“ е завръщането на Джеймс Ето'о, който пропусна първата среща срещу азербайджанския шампион. Камерунецът отново е сред опциите на Христо Янев за решителния сблъсък.

В групата попадат и двама от най-перспективните таланти на клуба – централният защитник Алекс Тунчев и крилото Васил Каймаканов. И двамата бяха част от разширения състав и при шампионатния успех с 3:2 над Ботев (Пловдив) в понеделник.

ЦСКА ще преследва победа пред собствена публика, която да му осигури място в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Групата на ЦСКА за мача с Карабах

Вратари:

Фьодор Лапоухов

Димитър Евтимов

Защитници:

Дейвид Пастор

Жан-Филип Гбамен

Теодор Иванов

Факундо Родригес

Алекс Тунчев

Анжело Мартино

Андрей Йорданов

Полузащитници и нападатели:

Бруно Жордао

Макс Ебонг

Стефано Сенси

Петко Панайотов

Георги Чорбаджийски

Исак Соле

Джеймс Ето'о

Мохамед Брахими

Васил Каймаканов

Лео Перейра

Алехандро Пиедраита

Леандро Годой

Жоел Цварц

Йоанис Питас