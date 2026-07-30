Засилени мерки за сигурност в Разград преди Лудогорец - Апоел Тел Авив

Засилени мерки за сигурност ще бъдат въведени в Разград заради реванша между Лудогорец и Апоел Тел Авив от квалификациите на Лигата на конференциите. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че за опазването на обществения ред ще бъдат ангажирани служители на четири структури на вътрешното министерство.

В охраната ще участват екипи на ОДМВР – Разград, служители от съседни областни дирекции, както и представители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и Главна дирекция "Национална полиция“.

Двубоят на стадион „Хювефарма Арена“ започва в 21:00 часа, а входовете на спортното съоръжение ще бъдат отворени още в 17:00 часа. От полицията призовават привържениците да пристигнат по-рано, за да се избегне струпване преди началния съдийски сигнал.

Около стадиона ще бъде изградена зона за сигурност с контролно-пропускателни пунктове, където ще се извършват проверки за лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носене на забранени предмети. Няма да бъдат допускани огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и други опасни вещи.

От МВР са създали и специална организация за придвижването на феновете на Апоел Тел Авив. Гостуващите привърженици ще бъдат съпровождани от полицейски сили до определените места за паркиране и ще могат да влизат единствено в секторите, за които притежават билети.

Преди, по време и след края на срещата полицейските екипи ще следят за опазването на обществения ред в Разград. Възможни са временни ограничения и затруднения в движението в централната градска част, като при необходимост трафикът ще бъде временно спиран и впоследствие поетапно възстановяван.

От полицията информират още, че паркирането в района на стадион „Хювефарма Арена“ ще бъде забранено, а ограничения ще има и в централната част на града.

От ОДМВР – Разград призоваха всички граждани и посетители да спазват въведените мерки за сигурност и да изпълняват указанията на стюардите и полицейските служители.