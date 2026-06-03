Локомотив Пловдив се раздели с кондиционния си треньор

Ръководството на Локомотив Пловдив се раздели по взаимно съгласие с кондиционния треньор Николай Лесков. Той бе част от щаба на "черно-белите" от началото на 2025-та година.

"Николай Лесков сам пожела да напусне клуба, а ПФК Локомотив уважи неговата молба. Решението бе взето след проведени разговори между двете страни. ПФК Локомотив благодари на Николай Лесков за работата му в Локомотив и му пожелава успех в бъдещите начинания", гласи съобщението на сайта на пловдивския клуб.