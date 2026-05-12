Светът е "Евровизия"!
Дани Карвахал отпадна от разширения състав на Испания за Мондиал 2026

Селекционерът Луис де ла Фуенте изненада с отсъствието на защитника на Реал Мадрид в предварителния списък от 55 играчи

Испанският национален отбор ще бъде без един от опитните си футболисти на предстоящото Световно първенство, след като Дани Карвахал не намери място в разширения състав от 55 играчи, обявен от селекционера Луис де ла Фуенте.

Решението идва като изненада, тъй като десният защитник на Реал Мадрид дълго време беше неизменна част от плановете на наставника, когато е бил на разположение. По информация на испанските медии, де ла Фуенте лично е уведомил Карвахал за решението си в телефонен разговор.

В предварителния списък фигурират само трима футболисти на "кралския клуб“, докато най-сериозно присъствие има Барселона с цели деветима представители. Сред тях личат имената на Педри, Гави, Дани Олмо и младата звезда Ламин Ямал.

Както е традиция при разширените списъци, място намират и редица по-малко използвани до момента играчи, включително Лео Роман, Виктор Гомес и Тони Мартинес, които ще се борят за място в окончателната група.

Окончателният състав от 26 футболисти за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, предстои да бъде обявен в началото на юни.

