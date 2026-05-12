Дани Карвахал отпадна от разширения състав на Испания за Мондиал 2026

Испанският национален отбор ще бъде без един от опитните си футболисти на предстоящото Световно първенство, след като Дани Карвахал не намери място в разширения състав от 55 играчи, обявен от селекционера Луис де ла Фуенте.

BREAKING: Dani Carvajal has been left out of Spain squad for the World Cup.



He’s out of the 55 players list pre-selected by Luis de la Fuente.



Решението идва като изненада, тъй като десният защитник на Реал Мадрид дълго време беше неизменна част от плановете на наставника, когато е бил на разположение. По информация на испанските медии, де ла Фуенте лично е уведомил Карвахал за решението си в телефонен разговор.

В предварителния списък фигурират само трима футболисти на "кралския клуб“, докато най-сериозно присъствие има Барселона с цели деветима представители. Сред тях личат имената на Педри, Гави, Дани Олмо и младата звезда Ламин Ямал.

Както е традиция при разширените списъци, място намират и редица по-малко използвани до момента играчи, включително Лео Роман, Виктор Гомес и Тони Мартинес, които ще се борят за място в окончателната група.

Окончателният състав от 26 футболисти за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, предстои да бъде обявен в началото на юни.