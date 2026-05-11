Фред Рутен напусна Кюрасао месец преди Мондиала

Селекционерът на националния отбор на Кюрасао Фред Рутен подаде оставка по-малко от месец преди началото на Световното първенство през 2026 година.

63-годишният специалист взе решението след възникнало напрежение в състава, като играчи и спонсори са настояли за завръщането на бившия наставник Дик Адвокаат, който изведе тима до историческо първо участие на Мондиал.

"Не трябва да допускаме да се развие климат, който подкопава здравите професионални отношения между играчи и персонал. Разумно е да се направи крачка назад. Времето е от съществено значение и Кюрасао трябва да продължи напред“, заяви Рутен.

Адвокаат се оттегли от поста през февруари заради сериозни здравословни проблеми на своята дъщеря. Според информации в нидерландските медии обаче 78-годишният треньор е готов да се завърне, след като състоянието ѝ се е подобрило.

На Световното първенство през 2026 година Кюрасао ще се изправи срещу Германия, Еквадор и Кот д’Ивоар в груповата фаза, което прави ситуацията около селекционерския пост още по-напрегната непосредствено преди старта на турнира.