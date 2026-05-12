Национален отбор на Чехия по футбол обяви разширен състав от 54 играчи за Мондиал 2026

Селекционерът Мирослав Коубек предизвика полемики с широката селекция, окончателният списък ще бъде съкратен до 26 футболисти
Селекционерът на чешкия национален отбор по футбол Мирослав Коубек обяви разширен списък от 54 играчи за предстоящото Световно първенство, което ще се проведе това лято в САЩ, Канада и Мексико.
Широката селекция, включваща седем вратари, 15 защитници, 20 полузащитници и 12 нападатели, предизвика сериозни реакции в страната. Част от включените имена изненадаха футболната общественост, докато отсъствието на други също бе широко коментирано.
Сред най-дискутираните решения е присъствието на Томаш Хори и Давид Дунджера от Славия (Прага), които наскоро бяха замесени в скандално дерби срещу Спарта, довело до изгонвания и нахлуване на фенове на терена. Въпреки санкциите им на клубно ниво, двамата попадат в разширения състав.
В списъка личат още опитни футболисти като Владимир Дарида, както и играчи, които изнесоха баражите за класиране – сред тях Ладислав Крейчи и Павел Шулц. Нападателят Адам Хложек също намира място, въпреки проблемите с контузии през сезона.
Любопитно име е и 17-годишният талант Хуго Сохурек от Спарта (Прага), който все още не е дебютирал за мъжкия национален отбор, но вече е в полезрението на треньорския щаб.
Чехия ще изиграе контролна среща с Косово на 31 май в Прага, след което ще отпътува за Северна Америка. Там отборът ще проведе кратък лагер за аклиматизация преди старта на турнира.
На Световното първенство чехите са в група А и ще започнат участието си на 12 юни срещу Република Корея, като другите им съперници са Мексико и Република Южна Африка. Това ще бъде първо участие на тима на Мондиал от 20 години насам.