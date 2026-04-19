Паралелно преброяване на 83%, "Мяра" - формацията на Румен Радев с голяма преднина, пет партии влизат в парламента, БСП е под бариерата от 4%

Байерн отново ликува с титлата в Бундеслигата

Баварците с титла №35 в германския елит.

Байерн отново ликува с титлата в Бундеслигата
Байерн Мюнхен триумфира с титлата в Бундеслигата за втори пореден и общо 35-и път в своята история. Футболистите на Венсан Компани сразиха Щутгарт с 4:2 в мач от 30-ия кръг, който се изигра на „Алианц Арена“.

Това се оказа достатъчно за баварците да запишат четвърта поредна победа и събраха 79 точки, с което няма как да бъдат изместени от върха в германския елит до края на сезона. Участникът в Шампионската лига води с 15 точки пред Борусия Дортмунд, който можеше да отложи празненствата със седмица, ако само преди ден бе спечелил гостуването си на Хофенхайм.

За тима от Мюнхен това бе 25-а победа, като има на сметката си 109 гола. Гостите от Щутгарт след поражението остават на 4-о място с 56 точки, изпреварени от РБ Лайпциг, който вече е 3-и.

А гостите откриха резултата още в 21-ата минута чрез Крис Фюрих, който пое хубав пас от Ел Ханус, напредна и стреля ниско по земята, за да прати топката във вратата на Ян Урбих.

Но Байерн отговори с три гола в рамките на шест минути и обърна развоя от 31-ата до 37-ата минути с голове на Рафаел Герейро, Николас Джаксън и Алфонсо Дейвис. Герейро изравни след като пое от въздуха пас на Джамал Мусиала, а топката се отби в страничната греда и влезе в мрежата.

Луис Диас пък центрира на Джаксън за 2:1, като топката млезе толкова близо до гредата долу, че вратарят Александър Нюбел нямаие какво да направи. Алфонсо Дейвис с глава вкара за 3:1, а още преди да завърши първото полувреме Мусиала можеше да направи 4:1. Изстрелът му в добавеното време на първото полувреме се отби в гредата и излезе в аут.

Но в 52-ата минута Хари Кейн вкара четвъртия гол, който е и негов 32-и през сезона. След това Байерн намали значително оборотите, явно с мисълта за полуфинала в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен през седмицата. Въпреки това Майкъл Олисе на два пъти пропусна да увеличи преднината на тима от Мюнхен.

Гостите също имаха две възможности, като от втората успяха да намалят. Чема Андерс вкара много красиво попълнение, изпращайки от воле топката под гредата за 2:4 минута преди края на редовното време.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Байерн Мюнхен #ФК Щутгарт

ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Арести за изборни нарушения в Буковлък и Пордим
Съставят акт на член на СИК в Бургас, отворил урна с бюлетини преди...

Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%

Венсан Компани: Утре всичко започва отначало
Обрат при паралелното преброяване на 83%, "Мяра": ПП-ДБ...
