Нови звезди се включват в благотворителния "Мач на надеждата“ в Бургас

Илия Груев, Михаил Александров и Мариян Христов се присъединяват към впечатляващия състав, а двубоят ще бъде излъчен пряко по БНТ 3

Още три емблематични имена на българския футбол ще вземат участие в благотворителния „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни на стадион „Лазур“ в Бургас. Към отбора се присъединяват Илия Груев, Михаил Александров и Мариян Христов.

Тримата допълват впечатляващия списък от участници, сред които личат имената на Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков и редица други български и световни звезди.

Събитието, организирано от Фондация „Стилиян Петров“, има силно изразена благотворителна кауза. Сред основните цели са подпомагането на Комплексния онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

Особено внимание организаторите обръщат на дарителската кампания, чрез която всеки може да се включи в подкрепа на каузата. Това може да стане чрез SMS с текст DMS STAN на номер 17 777, чрез банков превод към фондацията, както и чрез закупуване на виртуални билети от разстояние.

Билети за събитието се продават онлайн, в партньорската мрежа в страната, както и на каси в Бургас.

Срещата обещава не само футболен спектакъл, но и силно емоционално преживяване с кауза. Двубоят ще бъде излъчен пряко в ефира на БНТ 3 на 6 юни от 17:00 часа, давайки възможност на цялата страна да стане част от инициативата.

