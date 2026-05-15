Ботев Пловдив сезира институциите за ТВ правата в българския футбол

"Канарите“ настояват за прозрачност и нов модел, подкрепени от 15 от 16 клуба в Първа лига

Ботев Пловдив обяви, че ще сезира всички компетентни административни и регулаторни органи във връзка с договора за телевизионните и медийните права на българския футбол.

От клуба подчертават, че към момента 15 от 16 отбора в Първа лига подкрепят позицията им относно необходимостта от промяна в начина на управление и разпределение на ТВ правата.

"Българските клубове не могат повече да бъдат третирани единствено като изпълнители на чужди решения!“, заявяват от "жълто-черните“ в официалната си позиция.

От Ботев Пловдив посочват, че в последните месеци клубовете многократно са изразявали недоволство от липсата на прозрачност и диалог от страна на отговорните институции и медийния оператор. Въпреки настояванията за среща още от януари, такава не е била проведена.

Според клуба настоящият договор, подписан през 2023 година, поставя отборите в неизгодна позиция и създава сериозен дисбаланс между задълженията им и правата на Български футболен съюз и медийния оператор.

Сред основните проблеми, изтъкнати в позицията, са:

липса на реален контрол на клубовете върху футболния продукт и съдържанието;
прекомерни санкции и неустойки;
ограничени възможности за собствено медийно и търговско развитие;
едностранен контрол върху рекламните позиции и телевизионното съдържание;
липса на прозрачност при разпределението на приходите;
отсъствие на равнопоставеност при вземането на решения.

От клуба допълват, че ще сезират и Комисия за защита на конкуренцията с искане за пълна проверка на модела.

"Нашата цел не е конфликт, а справедлив, прозрачен и модерен модел, който да защитава интересите на българските клубове, феновете и развитието на футбола като цяло“, се казва още в позицията.

От Ботев Пловдив заявяват, че ще продължат да настояват за реален диалог и по-добри условия за клубовете в българския футбол.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив

