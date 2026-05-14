Христо Арангелов: За нас всеки мач е финал

Треньорът на Септември Христо Арангелов заяви, че победата на отбора му срещу Спартак (Варна) с 1:0 е много ценна и е дошла заради спазването на тактическата дисциплина от всички футболисти.

С ценните три точки столичният тим се изкачи до 13-о място, като ако задържи тази позиция, тя му дава право на бараж срещу втория във Втора лига. Спартак (Варна) е на 14-а позиция. Победния гол за Септември вкара голмайсторът на тима Бертран Фурие още в третата минута.

"Победихме заради себераздаването на всички футаболисти и спазването на тактическата дисциплина от първата до последната минута. Нямахме проблем с прехода от една към друг схема на игра, защото тренираме това през седмицата с оглед на съперниците, срещу които ще играем", каза той.

"Имахме желание да заложим на флангови футболисти, които да се надиграват един на един срещу техните крайни защитници. Мисля, че през първото полувреме това направи разликата. За нас всеки мач е финал, откакто сме дошли. Имаме два мача до края и те ще бъдат така, независимо дали играе срещу тимове пред и зад нас в класирането", завърши Арангелов.