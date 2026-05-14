Бертран Фурие донесе успеха на Септември над Спартак Вн

Фурие отбеляза 13-ия си гол за сезона в Първа лига.

Септември победи Спартак (Варна) с 1:0 в дербито в дъното на класирането на Първа лига. С ценните три точки столичният тим се изкачи до 13-о място, като ако задържи тази позиция, тя му дава право на бараж срещу втория във Втора лига. Спартак (Варна) е на 14-а позиция. Победния гол за Септември вкара голмайсторът на тима Бертран Фурие още в третата минута. Това бе негов 13-и гол за за сезона в Първа лига, като по този показател той се изравни с голмайстора на ЦСКА Леандро Годой, който има същия актив.

Мачът започна по отличен начин за Септември, като още при първото положение Бертран Фурие се пребори с Димо Кръстев от трудна позиция и с техничен удар с извъртане на тялото прати топката в десния ъгъл на вратата на Педро Рибейро за 1:0.

В осмата минута Спартак бе много близо до изравняване, като Тайлсон стреля с левия крак в наказателното поле, а топката се отби в левия стълб на вратата на Янко Георгиев, който бе безпомощен в ситуацията.

В 28-ата минута отново Фурие можеше да покачи резултата. Той получи топката зад гърба на защитата, като останаха съмнения за засада, и стреля бързо с левия крак, като вратарят Педро Рибейро успя да отбие леко топката, която се удари и в напречната греда и излезе в корнер.

Втората част отново започна по-добре за Септември, като още в началото Галин Иванов нахлу в наказателното поле, но стреля неуверено и след удара му, топката рикошира в защитник и излезе в корнер.

В 54-ата минута Таилсон от варненци стреля от границата на наказателното поле, като топката отново срещна десния стълб на вратата на домакините.

В 59-ата минута Спартак сбърка при изнасянатето на топката, при което Николас Фонтейн от чисто положение и без присъствието на вратаря той стреля покрай левия стълб в аут.

Четвърт част преди края на редовното време шут на Борис Иванов от изгодно положение бе блокиран.

В последната минута на редовното време Димо Кръстев свали топката към непокрития Ангел Грънчов, но той бе изпреварен от вратаря на домакините Янко Георгиев.

В следващия кръг Септември ще гостува на Берое, който е на 12-о място с точка повече, а Спартак гостува на обречения Монтана.

