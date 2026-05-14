Хосу Урибе: Много важна точка

Треньорът на Берое Хосу Урибе коментира равенството 1:1 с Локомотив (София).

„Много важна точка. Много е трудно да спечелиш два поредни мача навън и в къщи, а след това да играеш трети решаващ мач. Виждате, че в целия плейоф правим точки от всеки един двубой – както победи, така и равенства. Мисля, че ако спечелим следващия мач със Септември, ще бъдем много близо до нашата цел да останем директно в Първа лига“, започна Урибе.

Беройци приемат в събота Септември (София) в 36-ия кръг, което се оказва и директен двубой за пряко оцеляване, без участие на допълнителни баражи срещу 2-ия от Втора лига.

„Сега вече започнахме да играем така, както искаме. И във всеки мач вкарваме поне един гол. И е много трудно да ни победят другите отбори. Искам да поздравя отбора на Локомотив (София), защото те играят добре, играят хубав футбол“, добави още Хосу Урибе.