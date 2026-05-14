Локомотив София и Берое не се победиха в напрегнат сблъсък

Локомотив София и Берое поделиха точките след равенство 1:1 в двубой от предпоследния 35-и кръг на Първа лига.

Старозагорци първи стигнаха до гол, след като Факундо Аларкон се разписа в средата на първото полувреме. След почивката Райън Бидунга върна надеждите на домакините и оформи крайния резултат. В самия край „железничарите“ останаха с намален състав заради директния червен картон на Божидар Кацаров.

Срещата започна активно за столичани, които още в първите минути можеха да поведат. Спас Делев се озова на добра позиция, но не успя да намери очертанията на вратата.

Берое наказа пропуска в 16-ата минута. След пробив на Хуанка Пинеда и намеса на Мартин Величков топката попадна в Аларкон, който от близко разстояние нямаше проблем да реализира за 0:1.

След попадението играта се успокои и до края на първата част липсваха чисти голови положения пред двете врати.

След паузата домакините заиграха по-настъпателно и стигнаха до изравняване в 51-ата минута. При изпълнение на ъглов удар защитата на Берое не се справи убедително, а Райън Бидунга се възползва от разбъркването и изпрати топката в мрежата.

До края и двата отбора търсеха победен гол, но вместо ново попадение се стигна до напрежение в добавеното време. Божидар Кацаров беше отстранен директно от игра след грубо нарушение срещу Усмаел Ферер.

След този кръг Локомотив София остава на десетото място с 44 точки, докато Берое е 12-и с 34 точки и продължава битката си за оставане в елита.

На 18 май столичният тим приема Славия, а заралии ще се изправят срещу Септември София.