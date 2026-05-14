Александър Георгиев: Поздравявам момчетата за добрата игра

Александър Георгиев, временен наставник на Локомотив София смята, че единствено индивидуални грешки са ги лишили от победата в мача с Берое, който завърши 1:1.

„Мисля, че не само за характера трябва да ги поздравим. Доста добър мач направиха момчетата, и до гола за Берое притежанието беше изцяло наше. Имахме 100-процентови ситуации, които не реализирахме. От индивидуални грешки гостите стигнаха до гол в нашата врата, за съжаление. След това имаше отново наша доминация, както до края на полувремето, така и през второто. Изцяло наш мач. Поздравявам момчетата за добрата игра. Съжаляваме, че не победихме и гледаме следващия мач“, започна Георгиев.

След срещата Локомотив е на 10-о място с 44, а гостите от Стара Загора са 12-и с 34.

В следващия мач „червено-черните“ ще играят със Славия.