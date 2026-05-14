Ботев (Враца) засили Монтана към Втора лига

ПФК Ботев Враца
Снимка: startphoto.bg
Ботев (Враца) се наложи с минималното 1:0 над Монтана в северозападното дерби от плейофната група за оставане в Първа лига. Победното попадение падна през второто полувреме и бе дело на резервата Даниел Генов, който се разписа в 70-ата минута.

С успеха врачани затвърдиха мястото си в елита и за следващия сезон. Тимът заема деветата позиция с актив от 47 точки. За Монтана ситуацията е коренно различна – отборът остава на последното 16-о място с едва 16 точки и вече официално изпада във Втора лига.

Първата част не предложи много емоции за зрителите. И двата състава действаха предпазливо, а опасностите пред двете врати се изчерпаха с няколко далечни удара.

След почивката играта продължи в същото темпо до момента, в който наставникът на домакините Тодор Симов направи промени в състава. На терена се появиха Даниел Генов и Касим Хаджи, а включването им веднага даде резултат.

Само секунди след влизането си Генов засече с глава отлично центриране на Владислав Найденов и донесе ценния успех на своя тим.

До последния съдийски сигнал Ботев остана по-активният отбор, но ново попадение така и не падна.

В следващия кръг, който е на 18 май, Ботев (Враца) гостува на Добруджа, докато Монтана ще бъде домакин на Спартак (Варна).

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Враца #ПФК Монтана

