СЕМ с мониторинг за изборите: БНТ получава най-голямо обществено доверие

БНТ e първи избор за обективна информация по време на изборите. Обществената медия значително изпреварва останалите големи телевизии, сочи проучване на "Мяра", направено по поръчка на Съвета за електронни медии. БНТ e и с най-голямо обществено доверие по време на предизборната кампания. Медийният регулатор представи днес отчета си за наблюдението на изборите, който изработва за Централната избирателна комисията.

Заключението е, че обществената телевизия е спазила подписаното споразумение с 22 политически партии.

БНТ е лидер по обективна информация по време на предизборната кампания, според представителното проучване на "Мяра", представено днес в СЕМ. 36,4% от хората посочват обществената телевизия като медията с най-обективна информация и я поставят на безспорното първо място пред останалите големи телевизии, които остават с общо 20,2% доверие. По-малките частни телевизии са с общо 12,9%. Изследването на агенция "Мяра" е проведено между 4 и 13 април сред 1002-ма пълнолетни българи.

Първан Симеонов, социологическа агенция "Мяра": "Обществените медии рязко изпъкват в тази ситуация, те се оказват достатъчно надежден източник на информация. Нещо повече почти обществен автоматизъм има тук по отношение на БНТ и БНР. Това е много задъжлаващо и оказва се, че се повтаря устойчиво. Имали сме възможност да наблюдаваме това и преди, но при всички положения, ако съществува тенденция, тя тук е по-скоро положителна."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Всичко, което мога да кажа е: Благодаря ви за доверието, уважаеми зрители. То ни задължава да продължаваме да работим в същия дух и да надграждаме, да се борим за още по-голямо доверие от ваша страна и тук бих искала да кажа нещо и за колегите от БНТ. Благодаря ви, колеги, справихме се чудесно в тази предизборна кампания. Ние си го знаехме разбира се, но и резулттатите сега що се отнася до обективност и обществено доверие в това социологическо проучване на Мяра го доказват. Така, че - огромна благодарност."

Специализираният мониторинг на Съвета за електронни медии показва, че по време на предизборната кампания БНТ1 има най-много часове жестов превод в ефира. При отразяването 20% от съдържанието на медията е било редакционно, 25 на сто е било платено-агитационно съдържание и 55% - безплатна агитация. Изводът на СЕМ е, че БНТ е изпълнила своята мисия на обществен доставчик, тъй като са излъчени по закон много вспъпителни и заключителни клипове, диспути и интервюта.

Симона Велева, член на СЕМ: "Действително БНТ и новото ръководство заслужават поздравления, защото това, което направихте в този момент не беше въобще лесно, но се справихте и резултатите, че сте лидер по доверие го доказват, вкл. и иновативният подход, свързан с 3Д мапинга и с осветяването на сградата беше нещо иновативно, което създаде и конкуренция в останалите медии и се отрази надлежно и се вижда от нашите резултати.

Габриела Наплатанова, председател на СЕМ: "Въпреки нарастващото влияние на социалните мрежи и факта, че голяма част от хората и особено младото население се сблъсква първо там с новините, изводът от проучването, което проведохме с агенция "Мяра", е, че традиционните медии запазват своето силно влияние и особено обществените медии, което показва, че за важни въпроси и процеси и тенденции хората с доверяват именнно на БНТ и БНР, за да разберат от тях всичко важно."

Над 50% от българите имат положително отношение към Българската национална телевизия.