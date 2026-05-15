Привържениците на ЦСКА с допълнителни билети за финала за Купата

Днес се проведе среща между представители на ЦСКА, Локомотив Пловдив, ПФЛ и полицията.

Привържениците на ЦСКА ще получат допълнителни билети за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Двубоят е насрочен за 19:00 часа в сряда, 20 май. Днес се проведе поредна среща между представители на двата тима, ПФЛ и полицията.

В крайна сметка решението за допълнителни билети е взел президентът на ПФЛ Атанас Караиванов. Така 9-и, 10-и и половината от 11-и блок на сектор А ще са за запалянковци на ЦСКА.

Досега ПФЛ отпусна около 22 000 билета за привърженици на ЦСКА, които бяха изкупени за 40 минути.

"Опитах се да защитя нашата общност и сектор А да бъде запазен за феновете на Локомотив, но г-н Караиванов прояви желание да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на мача в сектор А. Той взе решение 9, 10 и половината от 11 блок да бъде за феновете на ЦСКА", каза пред репортери изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Георги Величков.

От страна на ЦСКА присъства изпълнителният директор на клуба Вангел Вангелов, който изрази задоволство от решението и си пожела финалът да се превърне във футболен празник.

"Беше ни отпуснат част от Сектор А. Надяваме се на един футболен празник. От Локомотив имаха възможност да напълнят сектора, но изкупиха малка част. Уговорката беше - ако не се изкупи по-голяма част от билетите за сектора, да ни се отпуснат на нас", коментира Вангелов.

#Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК ЦСКА София

