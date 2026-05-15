Александър Тунчев продължи договора си с Арда

Александър Тунчев продължи своя договор с Арда Кърджали, съобщиха от клуба.

"Това стана ясно след среща между ръководството и Тунчев. Именно под негово ръководство Арда записа историческо участие в европейските клубни турнири и бе на един гол от участие в групите на Лигата на Конференциите. Ръководството на Арда, футболистите и феновете пожелават на Александър Тунчев още много успехи начело на отбора", се казва в съобщението на клуба.