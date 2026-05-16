ЦСКА 1948 и Лудогорец в директна битка за евроквота в Бистрица

ЦСКА 1948 приема Лудогорец в един от най-ключовите сблъсъци от предпоследния кръг в шампионската група на Първа лига. Двубоят на стадион "Витоша“ в Бистрица започва в 16:00 часа и ще бъде ръководен от Васил Минев.

Срещата е от изключителна важност и за двата отбора, които водят пряка битка за участие в европейските клубни турнири. Лудогорец заема второто място с 64 точки, докато ЦСКА 1948 е с една по-малко, колкото има и третият ЦСКА, който по същото време гостува на шампиона Левски.

Регламентът прави ситуацията още по-интригуваща - второто място дава директна квота за Лигата на конференциите, докато третият ще трябва да премине през бараж срещу петия. При определено развитие, свързано с финала за Купата на България, дори четвъртият може да получи шанс за участие в Европа.

Двата отбора вече се срещнаха три пъти през сезона, като предложиха зрелищни мачове. ЦСКА 1948 спечели първия сблъсък с 5:4, Лудогорец отвърна с категорично 3:0, а в първия двубой от плейофната фаза „червените“ стигнаха до успех с 2:1 като гости.

Още по-голямо напрежение внася и програмата до края на сезона. В последния кръг Лудогорец ще приеме ЦСКА, докато ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Левски - сценарий, който може да доведе до пълна развръзка в битката за европейските места.

Програма на мачовете от Топ 4:

16:00 часа

ЦСКА 1948 - Лудогорец

Левски - ЦСКА

19:00 часа

Арда - Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив - Черно море