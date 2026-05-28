Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Футбол или бизнес? Разследват ФИФА за космическите цени на билетите за Световното първенство

Чете се за: 03:25 мин.
Билет за финала надхвърля 11 000 долара

Точно две седмици остават преди милиони хора по света да забравят за всичко останало и да се потопят изцяло във футболните страсти. Съединените щати, Мексико и Канада се готвят да домакинстват Световното първенство, но ще има ли кой да запълни трибуните? И ако предишни Мондиали шокираха с нехуманните условия на труд на работниците, наети за подготовката им, сега скандалите се въртят около една дума - пари.

Скъпи хотели, скъпо придвижване и най-вече - билети за мачовете на непосилни цени. ФИФА обещаваше достъпни билети на цени от 50-60 долара. Реалността се оказа друга - за 90 от общо 104 мача цените са завишени със средно 34%. Причината - продавани са чрез система за динамично ценообразуване.

Стигна се до там билет за финала да надхвърля 11 хиляди долара. Прокурори от Ню Йорк и Ню Джърси поискаха обяснение от Световната футболна централа.

проф. Джоди Балсам, преподавател по право: "Обвиненията срещу ФИФА са, че са нарушили закона за защита на потребителите най-вече с това, че са имали подвеждаща реклама за билетите. Феновете са получавали и по-лоши места, от тези, за които са платили. Това е класически пример за измама на потребителите."

Става дума за промяна на вече закупени места - много фенове са се оплакали, че при покупка на билети онлайн са избрали конкретни седалки, а при получаването на пропуска си, са установили, че са разположени в изцяло друг сектор - обикновено с много по-лоша видимост към терена. От ФИФА засега запазват мълчание.

Космически са цените на билетите и за 13-те мача, които ще се играят в Мексико. Според ФИФА, в продажба са хиляди билети на средна цена 50 евро, но за срещата между Испания и Уругвай на 26 юни, билетите струват 2200 евро. Футболът е играта на народа, но превръщането му в бизнес го прави недостижим за най-истинските фенове.

Фенове твърдят:

"Тези цени са безумно високи!"

"Единствено богаташите могат да си купят билети, а те разбират най-малко от футбол!"

Проблем имаше и със завишените цени на билетите за градския транспорт - пътуване от центъра на Ню Йорк до Ню Джърси, където ще се играе финала, от 12 долара, сега е над 100. ФИФА е обвинявана и за това, че е запазила за лично ползване хиляди хотелски стаи, с което последвал дефицит и скок на цените, а в последствие ги освободила и поставила турситическия сектор в много неизгодно положение.

Ще се откажат ли феновете от удоволствието да гледат мачовете на живо за да спестят пари или любовта към най-великата игра ще надделее - предстои да видим в следващия месец.

