БНТ 3 излъчва първия турнир по прескачане на препятствия за Купа Република България в Панагюрище

Битката за Купа Република България започна този уикенд в Панагюрище.

Станете свидетели на два дни конен спорт от високо ниво, където най-добрите ездачи и коне в България ще премерят сили в зрелищно прескачане на препятствия.

Двудневната надпревара за Купа Република България на стадион "Орчо Войвода" обещава много емоции и оспорвани битки.

В първия ден Антон Дацински с кон Караско триумфира в изпитанието от две фази. Доайенът в конния ни спорт заслужи първото място в надпредварата с време 32:72 секунди.

БНТ 3 ще излъчва на живо от Панагюрище и на 3 май (неделя) от 13:00 ч.