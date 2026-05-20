Временните комисии ще се създават с подписите на 48 депутати

С гласовете на „Прогресивна България” депутатите приеха временните комисии да се създават с подписите на минимум 48 депутати. Опозицията критикува, че с предложенията се ограничават правата и се заглушава гласът им.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната”: „Не стига, че ограничихте възможността за предлагане на временни комисии, сега ограничавате и възможността за изслушване. Това не е било в нито един правилник преди това! Отново показва вашето намерение да намалите възможността за странично мнение.” Атанас Славов, ДБ: „Изслушванията на министрите не следва да бъдат ограничавани, когато твърдите, че искате да върнете парламентаризма. За мен притеснителното е, че са правени с мисъл, а не от незнание и липса на опит. Мисълта, която се разкрива, не е позитивна.“

От „Прогресивна България” се защитиха - искат работещо законодателство без губене на парламентарно време.

Петър Витанов, ПБ: „Не не сте прав, подобна практика има и е имало. Не може да се изслушват министри три поредни дни.”

След спорове от страна на опозиция и управляващи се прие и председателят на НС да може едновременно да води и заседание, и да участва в дебатите. А не както досега - при изказване от трибуната неговото място да заеме един от заместниците му.