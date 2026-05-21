Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

Депутатите намалиха времето за дуплика, а почивките по време на заседанията ще са не по-малки от 15 минути

Временната комисия за начина на работа на Народното събрание намали времето за дуплика при дебати от 3 на 2 минути. Опозицията критикува с аргумента, че 2 минути са твърде недостатъчни.

Стою Стоев, депутат от "Продължаваме промяната": "Има логика да остане 3 минути и не виждам какво бихме спестили на парламентарното време. Доста по-трудно се злоупотребява с дупликите, отколкото с процедурите."

Янка Тянкова, депутат от "Прогресивна България": "Не съм видяла досега един път председателят да засича с часовника въпросните 2 или 3 минути, да ви прекъсне и да ви вземе думата. Да не издребняваме в едната минута."

Петър Петров, депутат от "Възраждане": "Понякога и 3 минути може да не са достатъчни в дупликата, за да се обясни защо конкретно предложение трябва или не трябва да бъде прието. Ограничаването на времето от 3 на 2 минути няма да забърза законодателния процес, няма да намали времето за дебат."

Опозиция и управляващи постигнаха консенсус за времето за почивка. Депутатите ще могат да прекъсват пленарното заседание, за да почиват за не по-малко от 15 минути.

От "Прогресивна България“ оттеглиха предложението си почивката да бъде намалена на 10 минути.

Вчера след близо 6 часа дебати депутатите решиха временните комисии да се създават с подписите на 48 депутати.

И още - без изслушвания на министри в деня на опозиция.

Приеха също и председателят на Народното събрание да може едновременно да води заседанието и да прави изказвания в дебата. А не както досега – при изказване от трибуната, мястото й да бъде заемано от неин заместник.

