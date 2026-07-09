Самолет "Спартан" транспортира петмесечно бебе за трансплантация на черен дроб в Рим

Петмесечно бебе беше успешно транспортирано за трансплантация на черен дроб от Пловдив в Рим.

Детето беше качено на борда на военнотранспортен самолет "Спартан" заедно с майка си, реанимационен екип и лекар-специалист от детската клиника. Полетът беше извършен тази сутрин от екипаж на военно въздушните сили.

Малкият пациент вече е приет в най-голямата специализирана детска болница в Европа и семейството му очаква с надежда трансплантацията, за която донор ще бъде майката.