Ръководството на МЗ и НЗОК се срещнаха с автора на "Диагноза България"

Ръководството на Министерството на здравеопазването се срещна със създателя на платформата "Диагноза България" Мартин Атанасов, за която вече ви разказахме в "По света и у нас".

По време на разговорите са обсъдени възможностите за развитие на дигитални инструменти, насочени към защита правата на пациентите, повишаване на прозрачността и подобряване на взаимодействието между гражданите и институциите.

Министър Ивкова отбеляза, че Министерството на здравеопазването вече работи по няколко проекта, насочени към дигиталната трансформация на сектора.

По-рано с Мартин Атанасов се срещнаха и временният шеф на НЗОК Асен Меджидиев и експерти на касата.