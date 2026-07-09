Ръководството на МЗ и НЗОК се срещнаха с автора на "Диагноза България"

Ръководството на Министерството на здравеопазването се срещна със създателя на платформата "Диагноза България" Мартин Атанасов, за която вече ви разказахме в "По света и у нас".
По време на разговорите са обсъдени възможностите за развитие на дигитални инструменти, насочени към защита правата на пациентите, повишаване на прозрачността и подобряване на взаимодействието между гражданите и институциите.
Министър Ивкова отбеляза, че Министерството на здравеопазването вече работи по няколко проекта, насочени към дигиталната трансформация на сектора.
По-рано с Мартин Атанасов се срещнаха и временният шеф на НЗОК Асен Меджидиев и експерти на касата.