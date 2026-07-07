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"Диагноза България": Нова платформа следи разходите на болниците

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Създателят й - 19-годишният Мартин Атанасов създаде и интерактивната "Черна карта" на катастрофите в България

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Над 600 милиона лева неясни разходи в здравната система разкрива специална платформа, наречена "Диагноза България". Създателят й - 19-годишният Мартин Атанасов - е обединил финансовите и оперативни данни за 180 държавни и общински болници в страната, стъпвайки изцяло върху официални източници. Това е момчето, което създаде и интерактивната "Черна карта" на катастрофите в България.

19-годишният програмист и анализатор Мартин Атанасов си поставя амбициозната задача да открие хроничните заболявания на здравната система. Само за миналата година открива аномалии за над половин милиард лева.

Мартин Атанасов, създател на "Диагноза България": "Когато една болница има 200% над другите разход за юридически услуги или за охрана това води до въпроси за нас, гражданите."

Мартин засича и огромна ножица в цените на лекарствата. Едно и също лекарство в една болница струва 900 лв., а в други същата разфасовка е 60 лв.

Мартин Атанасов, създател на "Диагноза България": "Оказва се, че пари в здравната система има просто не отиват на правилното място и се случва така, че лекари получавата минимални заплати, а много големите разходи са на други места."

"Диагноза България“ открива и фрапантни аномалии в заплащането на медицинските служители.

Мартин Атанасов, създател на "Диагноза България": "Оказва се, че има болници, в които началник на отделение може да взима 7 700 евро за февруари 2026 г., а средно медицинските сестри да взимат по 700 евро. Унизителна заплата за геройствата, които вършат."

Пред БНТ здравният министър Катя Ивкова заяви, че ще покани създателя на платформата на среща, за да се установи откъде е черпил информация и доколко тя е всеобхватна. От министерството започват и проект за дигитален мониторинг на болниците.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Само по обективен начин направени, проверките чрез тези дигигални контроли ще позволят след това таргетирано изпращане и на контролните органи."

От Здравната каса заявиха, че ще коментират, след като се запознаят с платформата.

#19-годишен създател #разходи в болниците #"Диагноза България" #здравеопазването #Мартин Атанасов #платформа #заплати #новини в Метрото

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