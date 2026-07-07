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Марин Льо Пен обяви, че ще участва в изборите

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Лидерът на "Национален сбор" твърди, че ще обжалва присъдата си и няма да носи гривна

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен ще обжалва съдебното решение от днес, според което тя може да се кандидатира за президентските избори, но трябва да носи електронна гривна.

В телевизионно интервю преди малко тя заяви, че ще участва в изборите, но ще бъде без гривна.

Парижкият апелативен съд я призна за виновна в присвояване на средства от Европейския парламент. С тях тя е плащала на служители на партията си вместо на парламентарни сътрудници.

Ефективната присъда на лидера на "Национален сбор" беше намалена на 1 година домашен арест с електронна гривна и 2 години условно. Съдът намали и срока на забраната Льо Пен да заема публични длъжности на 15 месеца.



#гривна #оспорване #присъда #Марин льо Пен

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