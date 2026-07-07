Марин Льо Пен обяви, че ще участва в изборите

Лидерът на "Национален сбор" твърди, че ще обжалва присъдата си и няма да носи гривна
Френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен ще обжалва съдебното решение от днес, според което тя може да се кандидатира за президентските избори, но трябва да носи електронна гривна.
В телевизионно интервю преди малко тя заяви, че ще участва в изборите, но ще бъде без гривна.
Парижкият апелативен съд я призна за виновна в присвояване на средства от Европейския парламент. С тях тя е плащала на служители на партията си вместо на парламентарни сътрудници.
Ефективната присъда на лидера на "Национален сбор" беше намалена на 1 година домашен арест с електронна гривна и 2 години условно. Съдът намали и срока на забраната Льо Пен да заема публични длъжности на 15 месеца.