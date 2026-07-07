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Апелативният съд намали присъдата на Марин Льо Пен, но потвърди вината ѝ

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Апелативният съд намали присъдата на Марин Льо Пен, но потвърди вината ѝ
Снимка: БТА
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Решаващо съдебно решение във Франция остави отворена макар и минимална възможност Марин Льо Пен да се включи в надпреварата за следващ президент на Франция.

Апелативния съд потвърди, че Льо Пен е виновна за присвояването на два милиона евро средства на Европейския парламент, с които е плащала на служители на собствената си партия вместо на парламентарни сътрудници. Ефективната присъда на лидера на "Национален сбор" обаче беше намалена на 1 година с електронна гривна и 2 години условно. Съдът също така намали забраната Льо Пен да заема публични длъжности на 15 месеца. Това оставя на Льо Пен решението дали да проведе кампанията си за президентските избори през април 2027 година с електронна гривна. Тя вече отхвърли тази възможност. Окончателното й решение се очаква довечера, когато ще говори по TF1.

#Вина #Апелативен съд #присъда #Марин льо Пен

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