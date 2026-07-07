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Пожар гори в Регионалното депо за отпадъци край село Ракитница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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депо - отпадъци - Силистра
Снимка: БТА, илюстративна снимка
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Пожар гори в Регионалното депо за отпадъци край село Ракитница. Огънят е засегнал голяма площ.

На място работят три екипа на пожарната. В гасителните действия са ангажирани водоноски на Община Стара Загора и специализирана техника на депото.

Към този момент няма опасност за близките населени места.

РИОСВ има готовност да разположи подвижна станция за измерване на чистотата на въздуха при необходимост.

Областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и е в постоянна координация с компетентните институции.

#Ракитница #депо за отпадъци #пожар

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