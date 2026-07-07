Експлозии край хотела в Дамаск, в който е отседнал Еманюел Макрон

Взривове избухнаха в сирийската столица Дамаск, където френският президент Еманюел Макрон е на посещение.



Експлозивите са били детонирани в непосредствена близост до хотела на Макрон.

Събощава се за 18 ранени, сред които и 4-ма полицаи. Oт Елисейския дворец уточниха, че френският президент не е пострадал.

СНИМКИ:БТА

В момента на взривовете той вече е бил на път към срещата си със сирийския президент Ахмед Ал-Шараа. Макрон обяви, че Франция е готова да подкрепи Сирия в областта на сигурността, включително и с евентуална подкрепа на френските специални сили в борбата срещу Ислямска държава в страната.