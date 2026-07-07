Антитерористично учение провери готовността на службите в Добрич (СНИМКИ)

Антитерористично учение с всички структури, включени в единната спасителна система се състоя в Добрич. Упражнени бяха действия за обезвреждане на терористи, нападнали невинни граждани и взели заложници.

По сценарий на учението целта на терористите е да освободят свои събратя от затвора, като искат крупна сума пари и брониран автомобил.

комисар Жулиян Минев, началник на сектор „Охранителна полиция” в ОД на МВР Добрич: "На територията на скейт парка три маскирани лица възпроизвеждат стрелба по граждани, които изграждат сцена за културно мероприятие. Незабавно е получен сигнал на 112."

Сигналът е предаден на всички структури от спасителната система, а първи се отзовава полицейски патрул.

комисар Жулиян Минев, началник на сектор „Охранителна полиция” в ОД на МВР Добрич: "При визуален контакт с терористите, същите откриват стрелба и по полицейските служители. Полицейските служители отговарят на стрелбата, на място има убити и ранени граждани."

Терористите се оттеглят в спортна зала "Добротица", където се барикадират и вземат заложници. След дълги преговори и неизпълними условия, специалните части атакуват сградата и освобождават пленените атлети.

комисар Жулиян Минев, началник на сектор „Охранителна полиция” в ОД на МВР Добрич: "Целта на мероприятието е да се проиграят практически всички действия, които са разписани в плановете за взаимодействие на съответните институции при, недай си боже, получаване на такава реална заплаха и реализиране на реален такъв акт."

Около 130 служители на структурите на МВР, Спешна помощ, Червения кръст и други участваха в учението.

Снимки: БТА