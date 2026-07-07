БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антитерористично учение провери готовността на службите в Добрич (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Антитерористично учение с всички структури, включени в единната спасителна система се състоя в Добрич. Упражнени бяха действия за обезвреждане на терористи, нападнали невинни граждани и взели заложници.

По сценарий на учението целта на терористите е да освободят свои събратя от затвора, като искат крупна сума пари и брониран автомобил.

комисар Жулиян Минев, началник на сектор „Охранителна полиция” в ОД на МВР Добрич: "На територията на скейт парка три маскирани лица възпроизвеждат стрелба по граждани, които изграждат сцена за културно мероприятие. Незабавно е получен сигнал на 112."

Сигналът е предаден на всички структури от спасителната система, а първи се отзовава полицейски патрул.

комисар Жулиян Минев, началник на сектор „Охранителна полиция” в ОД на МВР Добрич: "При визуален контакт с терористите, същите откриват стрелба и по полицейските служители. Полицейските служители отговарят на стрелбата, на място има убити и ранени граждани."

Терористите се оттеглят в спортна зала "Добротица", където се барикадират и вземат заложници. След дълги преговори и неизпълними условия, специалните части атакуват сградата и освобождават пленените атлети.

комисар Жулиян Минев, началник на сектор „Охранителна полиция” в ОД на МВР Добрич: "Целта на мероприятието е да се проиграят практически всички действия, които са разписани в плановете за взаимодействие на съответните институции при, недай си боже, получаване на такава реална заплаха и реализиране на реален такъв акт."

Около 130 служители на структурите на МВР, Спешна помощ, Червения кръст и други участваха в учението.

Снимки: БТА

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
2
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
3
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
4
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре
6
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Галерия

Любими филмови герои оживяха от пясък в Бургас (СНИМКИ)
Любими филмови герои оживяха от пясък в Бургас (СНИМКИ)
Националният военноисторически музей - музей на българския дух (СНИМКИ) Националният военноисторически музей - музей на българския дух (СНИМКИ)
Чете се за: 00:05 мин.
Валенсия – слънце, море и средиземноморски чар (СНИМКИ) Валенсия – слънце, море и средиземноморски чар (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
ООН: Близо 7 млн. души са засегнати от земетресенията във Венецуела (СНИМКИ) ООН: Близо 7 млн. души са засегнати от земетресенията във Венецуела (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
Хиляди отпразнуваха в Стоунхендж деня на лятното слънцестоене (СНИМКИ) Хиляди отпразнуваха в Стоунхендж деня на лятното слънцестоене (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
Астронавтите ще носят "Прада" (СНИМКИ) Астронавтите ще носят "Прада" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на европейски прокурор
ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г. Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина" Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Започна ключовата среща на върха на НАТО в Анкара
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ