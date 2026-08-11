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Новите станции по Линия 3 на метрото (СНИМКИ)

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БНТ
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В петък пускат новия три-километров участък на софийското метро. Той ще свърже кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“ с центъра и западните райони.

Нови метространции също са три- "Стадион Георги Аспарухов", "Бесарабия" и "ген. Владимир Вазов". Пътниците ще могат да пътуват по новия участък в петък след 12 часа.

Изпълнителният директор на „Метрополитен" Николай Найденов благодари на жителите на районите за търпението.

С новите три станции мрежата на софийското метро вече обхваща 55 км и 50 спирки. Строителството на участъка отне малко повече от 4 години и струваше около 284 милиона лева, с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Снимки: БНТ, Карина Караньотова

#нови спирки #метрото #трета линия

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