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Монтираха рампа за хора с увреждания на плажа в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:22 мин.
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Първите в България релсови рампи, които ще осигуряват достъп до морето на хора с двигателни затруднения, монтират днес в Бургас. Как работят и ще направят ли морето по-достъпно за хората с увреждания?

Електрически съоръжения, захранвани от соларни панели, ще бъдат позиционирани на Северния плаж в Бургас и на плажа в Крайморие. Това са две специални рампи, които ще осигуряват достъп до морето за хора с двигателни затруднения. Съоръженията са спечелени по проект на Община Бургас. Рампите са монтирани на релси и позволяват на човек с двигателни затруднения да се придвижи от плажната ивица до самата вода, без инвалидната количка да се налага да преминава през пясъка.

Мястото на Северния плаж е избрано и заради близостта до паркинг. Съществуващата дървена пътека осигурява връзката между зоната за паркиране и плажната ивица, което улеснява достъпа до съоръжението. Тодор, който виждате в момента, е първият човек, успял да използва рампата. Днес той я ползва за втори път.

Тодор Кацаров: „ До сега се случваше с помощта на баща ми, но от днес нататък ще мога да влизам сам и ще съм още по-свободен да съм без родителите си.“

Симеон Цветков, концесионер на плажа: „Чрез спасителите ще могат да осигурят връзка, за да може рампата да бъде изкарана. Да, наистина тя ще трябва да се прибира в моментите, в които има по-силно вълнение.“

Димитър Николов, кмет на Бургас: „Надявам се, така добрият опит да възпламени интереса и към други подобни плажове по Черноморието. Ще помогнем и на колегите от останалите черноморски общини как да се попълват документи, как да кандидатстват, така че безвъзмездно да придобият подобни платформи за улесняване на хората с увреждане.“

Освен рампите, на кондисионерите се осигуряват и 20 инвалидни колички, пригодени за предвижване на хора с двигателни проблеми по самия пясък.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#монтирана рампа #плажа в Бургас #хора с увреждания

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