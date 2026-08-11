Столичната община избра изпълнител за новото трамвайно трасе по бул. „Скобелев“

Столичната община избра изпълнител за новото транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Витоша“. На първо място в процедурата е класирано обединение „Геопът Скобелев“, в което участват „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД и „Трансремонтстрой“ ЕАД.

Процедурата е проведена по модела „инженеринг“. Предстои изработването на работния проект въз основа на одобрения идеен проект, след което ще започнат строителните дейности.

Новото решение за трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. „Христо Ботев“ през началото на тунела при НДК до бул. „Витоша“.

„Приетото техническо решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет, предвижда изграждането на стоманобетонна рампа над южното направление на автомобилното движение. Това остава оптималният вариант за изместване на трамвайното трасе и удовлетворяване на исканията на живеещите в района“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

В участъка от ул. „Цар Петър“ до ул. „Цар Асен I“ се предвиждат демонтаж на трамвайните релси и полагане на асфалтобетонова настилка. Ще бъде изградено еднопосочно локално платно с ширина 3 м за по-добро обслужване на прилежащите жилищни сгради. Предвиден е и цялостен ремонт на тротоарите от бул. „Прага“ до бул. „Витоша“.

За северното локално платно, също с ширина 3 м, е предвидена рехабилитация на пътната настилка и обновяване на тротоарите в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до бул. „Витоша“.

В тунела ще бъде осигурена пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия, както и отклонение към бул. „Фритьоф Нансен“ с връзки към бул. „Черни връх“, бул. „България“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Строителството е планирано без пълно спиране на движението. Трамвайният транспорт няма да бъде преустановяван, освен при необходимост от кратковременни прекъсвания.

От Столичната община посочват, че обновяването и разширяването на трамвайната мрежа са сред основните мерки за модернизиране на транспортната инфраструктура на София.