БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Столичната община избра изпълнител за новото трамвайно трасе по бул. „Скобелев“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази

Предстои изработване на работния проект, а строителството ще се извършва без пълно спиране на движението

Слушай новината

Столичната община избра изпълнител за новото транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Витоша“. На първо място в процедурата е класирано обединение „Геопът Скобелев“, в което участват „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД и „Трансремонтстрой“ ЕАД.

Процедурата е проведена по модела „инженеринг“. Предстои изработването на работния проект въз основа на одобрения идеен проект, след което ще започнат строителните дейности.

Новото решение за трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. „Христо Ботев“ през началото на тунела при НДК до бул. „Витоша“.

„Приетото техническо решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет, предвижда изграждането на стоманобетонна рампа над южното направление на автомобилното движение. Това остава оптималният вариант за изместване на трамвайното трасе и удовлетворяване на исканията на живеещите в района“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

В участъка от ул. „Цар Петър“ до ул. „Цар Асен I“ се предвиждат демонтаж на трамвайните релси и полагане на асфалтобетонова настилка. Ще бъде изградено еднопосочно локално платно с ширина 3 м за по-добро обслужване на прилежащите жилищни сгради. Предвиден е и цялостен ремонт на тротоарите от бул. „Прага“ до бул. „Витоша“.

За северното локално платно, също с ширина 3 м, е предвидена рехабилитация на пътната настилка и обновяване на тротоарите в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до бул. „Витоша“.

В тунела ще бъде осигурена пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия, както и отклонение към бул. „Фритьоф Нансен“ с връзки към бул. „Черни връх“, бул. „България“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Строителството е планирано без пълно спиране на движението. Трамвайният транспорт няма да бъде преустановяван, освен при необходимост от кратковременни прекъсвания.

От Столичната община посочват, че обновяването и разширяването на трамвайната мрежа са сред основните мерки за модернизиране на транспортната инфраструктура на София.

#бул. "Скобелев" #трамвайно трасе #Столичната община

Последвайте ни

ТОП 24

Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
1
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство като причина за пожара
4
Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12.00 ч. на 14 август
6
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12.00 ч....

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
4
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
5
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Регионални

Има ли разлив на гориво от кораба "Кайрос", който 8 месеца е заседнал в Черно море?
Има ли разлив на гориво от кораба "Кайрос", който 8 месеца е заседнал в Черно море?
Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи
Чете се за: 05:25 мин.
Бруталното убийство в Пловдив: Омбудсманът в града свиква среща за сигурността Бруталното убийство в Пловдив: Омбудсманът в града свиква среща за сигурността
Чете се за: 04:55 мин.
Нивото на Дунав продължава да спада: Минус 114 сантиметра под условната нула Нивото на Дунав продължава да спада: Минус 114 сантиметра под условната нула
Чете се за: 06:00 мин.
Голям пожар достигна до къщите в благоевградското село Дъбрава Голям пожар достигна до къщите в благоевградското село Дъбрава
Чете се за: 00:22 мин.
Пожар избухна край тополовградското село Българска поляна Пожар избухна край тополовградското село Българска поляна
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори договориха критериите
Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев свика институциите заради детската престъпност и насилието Премиерът Радев свика институциите заради детската престъпност и насилието
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Расте броят на жертвите и се издирват още оцелели след труса в...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Нивото на Дунав продължава да спада: Минус 114 сантиметра под...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Европа пред слънчево затъмнение: Дефицит на очила за наблюдение на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Зеленски обвини Русия, че използва срещу Украйна севернокорейски...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ