Откриха тялото на заподозряната за атентата в Монако

В предградие на Киев е намерено тялото на Анастасия Березовска. Жената се издирваше по подозрение, че е отговорна за покушението срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в края на юни.

Според украински медии тленните останки са били закопани, а по тях има следи от смъртоносна огнестрелна рана. Интерпол издирваше Березовска като основен заподозрян за покушението, за което са арестувани още двама души. На 29 юни бомба избухна в Монако и рани трима души - Ермолаев, партньорката му и синът ѝ.

Вадим Ермолаев е санкциониран от Киев заради бизнеса му в незаконно анексирания Крим.