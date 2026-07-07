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Откриха тялото на заподозряната за атентата в Монако

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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откриха тялото заподозряната атентата монако
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В предградие на Киев е намерено тялото на Анастасия Березовска. Жената се издирваше по подозрение, че е отговорна за покушението срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в края на юни.

Според украински медии тленните останки са били закопани, а по тях има следи от смъртоносна огнестрелна рана. Интерпол издирваше Березовска като основен заподозрян за покушението, за което са арестувани още двама души. На 29 юни бомба избухна в Монако и рани трима души - Ермолаев, партньорката му и синът ѝ.

Вадим Ермолаев е санкциониран от Киев заради бизнеса му в незаконно анексирания Крим.

#атентат в Монако

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