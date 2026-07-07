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Делото за мъчителите на животни: Протест преди заседанието срещу Габриела и Красимир (СНИМКИ)

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БНТ
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Преди днешното заседание по делото в Софийския градски съд отново се събраха протестиращи пред сградата на ул. „Черковна“. Те носеха плакати със снимки на подсъдимите за жестокост към животни – Габриела Сашова и Красимир Георгиев.

В Софийския градски съд на ул. „Черковна“ продължи делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, което се провежда при закрити врата. Въпреки ограничения достъп до заседанията стана ясно, че днес са били разпитани свидетели. Сред тях е бил и собственикът на апартамента, в който според обвинението са извършвани жестокостите над животни и са заснемани видеоклиповете. Изслушани са били и техни съседи.

Габриела Сашова и Красимир Георгиев се намират в ареста вече година и три месеца. По време на заседанието са били представени психиатрична и техническа експертиза. Следващото заседание по делото е насрочено за 14 септември. Двамата са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет.

Преди всяко съдебно заседание пред сградата на Софийския градски съд се събират защитници на животните, които настояват за ефективни присъди и заявяват, че случаят не е забравен от обществото.

Силвия Димитрова: „Надявам се законът да бъде спазен, да има ефекитнви присъди.“

Пламен: „Малкте дечица гледат животни по книжките, учат се от там, изведнъж тези животни стават жертва. След животните идват и самите хора помеждуси - войната, смъртта, всичко е свързано в този свят.“

Протестиращите се събират преди всяко заседание, за да напомнят, че случаят не е забравен и настояват за ефективни и максимални наказания за обвиняемите.

Габриела Сашова и Красимир Георгиев са привлечени към наказателна отговорност за прояви на жестокост към животни при условията на продължавано престъпление. Според обвинителния акт двамата са заснемали видеоклипове с насилие над животни, които впоследствие са продавали в интернет срещу заплащане.

Делото продължава в Софийския градски съд.

Снимки: БНТ

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова

#жестокост към животни #ефективни присъди #СГС #протест #Перник

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