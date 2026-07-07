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Делото за трагедията с АТВ: Разпитват нови свидетели по процеса срещу Никола Бургазлиев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:17 мин.
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Нови разпити и по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишна жена. Ключови свидетели говорят пред Окръжния съд в Бургас.

Един от най-важните разпити в днешното съдебно заседание беше този на Виктория Тодорова – момичето, което е пътувало заедно с Никола Бургазлиев в атракционната електрическа количка в момента на фаталния инцидент. Пред съда тя разказа, че от наемането на количката до тежкия удар са изминали едва 10 секунди. По думите ѝ през цялото време Никола е повтарял, че превозното средство ускорява и той не може да го спре. В показанията си Виктория Тодорова обяснила още, че Никола е качил количката на тротоара, тъй като в пътното платно в този момент са се разминавали два автомобила и не е имало достатъчно място, за да премине безопасно. След края на заседанието Виктория Тодорова не направи изявление пред медиите и запази мълчание.

Георги Радков, адвокат на близките на пострадалите: „Няколко минути преди това, заедно със своята спътничка, е отишъл и се е опитал да вземе АТВ, но му е било отказано, тъй като не е бил в адекватно състояние. Но той е отишъл при процесната фирма, където по необясними за мен причини, въпреки неадекватното му състояние, са му дали тази машина.“

Димитър Шомилов, собственик на фирмата на АТВ-то: „Той си представя документа, работникът е преценил, че е в нормално състояние и му я е дал. Има си договор, който той е подписан.“

И днес имаше сигнал за бомба в Съдебната палата, но не се наложи евакуация. Делото продължава и към момента.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#катастрофа с АТВ #Никола Бургазлиев #нови свидетели #дело

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