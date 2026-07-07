Техеран атакува два търговски кораба в Ормузкия проток

Иран предупреди Съединените щати, че няма да преговаря по споразумението за постигане на окончателен край на конфликта под заплахи.

Изявлението дойде след като Доналд Тръмп заяви отново, че или ще сключи споразумение или ще довърши започнатото в Иран и това няма да е трудно. Разговорите няма да започнат, ако заплахите продължават, написа в Екс иранският външен министър Абас Арагчи. Според американското издание Аксиос, Революционните гвардейци са изстреляли поне две ракети по търговски кораби в Ормузкия проток. Два плавателни съда са със сериозни щети, но няма пострадали.