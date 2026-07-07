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Актуализацията на пенсиите: Осъвременени са с 7,8% по швейцарското правило

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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От днес започна изплащането на пенсиите, увеличени със 7,8 % от 1 юли по швейцарско провило. Ще усетят ли по джоба си разликата пенсионерите? 25 евро. Толкова е увеличението на Оля Венкова, която взе пенсията си сутринта от пощенски клон в Русе.

„Бях програмист. Минимална ми е пенсията. Сега съм свикнала да живея скромно. Не ходя на почивка, на театър, на кино.“

С минимална пенсия като Оля са над 930 000 пенсионери в страната. Повечето казват, че заради инфлацията, разходите за храна и лекарства продължават да изпреварват доходите им.

Неделя Драгоева: „Те за лекарства няма да ми стигнат 25 евро, защото аз давам 150 за лекарства. Аз съм диабетичка, с високо кръвно и взимам 563 евро. А пък като не ми стигнат, синът ми дава. Те ми дават много неща, пазаруват ми някога. Аз, така, със старите дрехи, отслабнах и кое поправям, кое не поправям рядко купувам.“

Йорданка Димитрова, която цял живот е работила като готвач, изчислява, че сумата от 25 евро ще й осигури поне два дни спокойствие, но са крайно недостатъчни за достоен живот.

Йорданка Димитрова: „Защото пенсиите не стигат до никъде. Заплащаме сметките и после почти нищо не остава. От много неща се лишаваме - от почивки, от ресторанти, от такива неща. Поне 800 - 900 евро да бъде минималната пенсия, за да може човек да си плаща сметките и да се храни както трябва.“

От 1 юли социалната пенсия за старост е увеличена до 183 евро. А 30-те евро от т.нар. ковид добавка вече няма да се начислява за новите пенсионери.

#„Швейцарското правило“ #осъвременени #пенсиите #актуализация

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