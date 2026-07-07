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Мондиалът превръща Северна Америка във футболна сцена, а Испания впечатлява с играта си

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Национални отбори
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Българин, живеещ в САЩ, разказва за атмосферата около световното първенство и убедителния поход на испанския национален отбор

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Световното първенство по футбол навлиза в решителната си фаза, а схемата на елиминациите постепенно се оформя. След изиграването на поредните осминафинали вече са ясни шест от четвъртфиналистите, а сред най-коментираните теми са емоционалното сбогуване на Кристиано Роналдо с Мондиалите и впечатляващото представяне на Испания.

"Ла Фурия“ продължава уверено към голямата си цел, като съчетава атрактивен футбол със солидна защита. Испанците все още не са допуснали попадение в елиминационната фаза и затвърждават позицията си на един от основните фаворити за световната титла.

"Испания наистина доминира. Те са моят фаворит за световната титла, но с всеки следващ мач става все по-трудно“, коментира пред БНТ българин, който повече от десетилетие живее в Съединените щати.

По думите му световното първенство вече оказва осезаемо влияние върху ежедневието в страната.

"От 13 години съм в САЩ, а през последните пет живея в Лос Анджелис. Освен натоварения трафик, навсякъде се усеща атмосферата на турнира. Баровете и ресторантите са пълни, а около стадионите постоянно има фенски събирания. Футболът определено печели все повече популярност“, разказва той.

Според него развитието на националния отбор на САЩ и домакинството на Мондиал 2026 допринасят значително за нарастващия интерес към играта отвъд Океана.

"Дали ще го наричаме сокър или футбол, няма значение. Най-важното е, че това лято Северна Америка живее с футбола и атмосферата е невероятна“, заключава българинът.

#Мондиал 2026

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