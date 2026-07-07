Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща

Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща, заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев в студиото на "Денят започва".

проф. д-р Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Българското общество започна да си мисли, че всичко е въпрос на пари. Имаш пари, плащаш за частно училище и детето ти ще стане гений и ще получи най-доброто. Не всичко е въпрос на пари. За мен ключовото е българското семейство да стане съюзник на образователната система. Ако детето не бъде стимулирано в семейна среда, няма как образованието да се справи с обучението на децата. Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща."

За оценките на НВО министърът заяви:

проф. д-р Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Оценката на образованието не може да се различава от оценката на обществото. Няма как да очакваме общество, все още раздирано от много проблеми, политизирано, трудно водещо разговори и стигащо до консенсус, да има перфектна образователна система. Резултатите отразяват един фундаментален проблем в образователната система, те в момента отразяват образователното неравенство. Имаме региони, където имаме изключително ниски оценки, и региони, където имаме високи оценки. Средният резултат е по-нисък. В следващите години ние трябва да се опитаме да вдигнем средното ниво на познание в българската образователна система. Трябва да намалим неравенствата в регионите, където идентифицираме трайни проблеми."

За проблемите и трудностите пред българското образование Вълчев коментира:

проф. д-р Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Имаме много проблеми, същевременно не трябва да бъдем и прекалено черногледи. Резултатите показват, че българското образование сякаш е застинало на едно ниво след множеството реформи през годините и трябва да намери път напред. Предстоят сериозни дебати и важни стъпки, които да извървим. Убеден съм, че трябва да го направим чрез консенсус."

За предмета "Добродетели и релегия" министърът коментира:

проф. д-р Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Темата за добродетелите и религията не означава, че променяме светския характер на българското училище. Българската образователна система остава светска, каквато е и българската държава. Въвеждането на този предмет е смислено по няколко причини – виждаме колко рано агресията при децата намира своите проявления. Програмата ще бъде с два компонента – добродетели и религия, като религията ще бъде избор на семействата на учениците. Никой няма да бъде принуждаван да го записва."

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