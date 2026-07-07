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Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот

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Ако Десислава Атанасова не е пътувала служебно, трябва да е пътувала с личния си паспорт, заяви бившият министър на вътрешните работи

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Политиците, които имат власт и получават заплати от данъците, трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот, заяви бившият министър на вътрешните работи Емил Дечев в "Денят започва".

Емил Дечев, бивш министър на вътрешните работи: "Той е публична личност. Дори да е имал лични или интимни отношения с някои от спътниците, с които е пътувал, той неизбежно търпи много по-голяма намеса в личната му сфера. Имаме многократни решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по чл. 10 и чл. 8, имаме подобно решение на българския Конституционен съд, имаме решения на различни състави на Върховния съд, които казват, че политиците, които имат власт, които получават заплати от данъците на българските данъкоплатци, имат огромни правомощия, с които могат да определят нашите съдби и нашия живот. Те трябва да бъдат много по-осветени, да търпят това и да позволяват обществото да знае повече и за техния личен живот. Тук нещата не опират само до личния живот, а и до влияние – дали той е платил лично полета или някой друг, декларирано ли е това."

По отношение на твърдението на Иван Демерджиев, че Десислава Атанасова е пътувала с два паспорта до Дубай с Делян Пеевски, а през април е върнала преждевременно личния си паспорт, Дечев коментира:

Емил Дечев, бивш министър на вътрешните работи: "Това е много странно. Защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът му? Дипломатическият паспорт, който тя е получила, трябва да се ползва, когато отива служебно някъде. Ако не е пътувала служебно, трябва да е пътувала с личния си паспорт."

За системата PNR бившият министър на вътрешните работи заяви:

Полетите на Пеевски: Има ли заличаване на данни в различните регистри на МВР?

Емил Дечев, бивш министър на вътрешните работи: "Тя може да се използва не само когато има образувано досъдебно производство. Тези данни могат да се използват и при оперативно-издирвателна дейност – при случаи на тероризъм, пране на пари, финансиране на тероризъм. Няма пречка да се ползват и в такива случаи."

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#Емил Дечев

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