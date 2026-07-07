Договорът с „Боташ“ на пауза: Първи политически реакции по темата

Първи политически реакции след постигнатото споразумение за замразяването на договора с „Боташ“.

Във Фейсбук Ивайло Мирчев коментира, че години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. „Експерти“ от „Прогресивна България“ твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен, написа депутат от "Да, България".

Коментар по темата направи и Николай Денков от „Продължаваме промяната“. В своя публикация той пита какво е обещал премиерът и какви ангажименти е поела държавата в чужд интерес, за да се случи това временно замразяване на доказано неизгодния за България договор.