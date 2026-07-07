Начален удар - 07.07.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ „Начален удар“ водещата Моника Симеонова посрещна в студиото популярния футболен инфлуенсър Филип Чолаков - FIFO.

Двамата коментираха най-интересното от осминафиналната фаза на Световното първенство, с акцент върху победата на Испания над Португалия, която сложи край на участието на Кристиано Роналдо на световни първенства. В предаването беше отделено внимание и на убедителния успех на Белгия с 4:1 над домакините от САЩ, който класира „червените дяволи“ сред най-добрите осем в турнира.

Специален гост в студиото беше и дерматологът д-р Гергана Манолова, която разказа за своята любов към футбола. Тя сподели, че страстта към играта често я отвежда на различни стадиони по света, а заедно със семейството си редовно организира пътувания, съчетаващи посещения на емблематични футболни срещи.

Вижте цялото издание на „Начален удар“ във видеото!