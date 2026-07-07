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Таня Христова: Местната власт трябва да има по-ясни правомощия, ако от нея се очаква да решава проблемите на хората

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Таня Христова: Местната власт трябва да има по-ясни правомощия, ако от нея се очаква да решава проблемите на хората
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Ролята на институциите и начинът, по който те взаимодействат помежду си, трябва да бъдат поставени във фокуса на вниманието. Това заяви кметът на Габрово Таня Христова в „Денят започва“ по повод нарастващото напрежение и необходимостта от действия за гарантиране на спокойствието на гражданите.

Таня Христова, кмет на Габрово: „Трябва да се постави във фокуса на нашето внимание ролята на всяка една институция и начина, по който те си взаимодействат. И наличието на проблем, който не е свързан само и единствено със случващото се в Габрово, според мен изисква местната власт и кметът като институция да идентифицира този проблем и да даде възможността този дебат да започне. Защото ако дадена институция не може да се справи, ако хората усещат, че нещо не е наред, те справедливо отиват при своя кмет, защото това е институцията, която е най-близо до хората.“

Тя обясни, че сред основните мерки на местната власт за подобряване на средата в града са инвестициите в сигурност, превенция и контрол.

Таня Христова, кмет на Габрово: „В последните години много инвестираме точно в подобряване на градската среда, превенции и камери, които са свързани с осигуряване на сигурност. Това, което е важно, е ефективността на институциите и най-вече на тези, които прилагат реда и закона, да се засили и това да се усеща от гражданите на територията на нашата община.“

По думите ѝ през последните месеци напрежението се увеличава, което изисква конкретни реакции и действия от страна на институциите.

„През последните няколко месеца напреженията се засилват и това буди тревога и необходимост от реакции. Защото работата по тези проблеми изисква конкретни действия, които ясно са регламентирани в правомощията на полицията. Координацията между институциите е ключово важна, но в този случай трябва ясно всеки да изпълни своята конкретна роля, да може наистина да се върне спокойствието на гражданите“, каза Таня Христова.

Тя допълни, че ако досегашният модел на взаимодействие между институциите не е достатъчно ефективен, е необходимо да започне разговор за промени в правомощията на местната власт.

„А това, което предлагам всъщност, ако този модел, който досега съществува, вече е изчерпан, може би е време вече да започне дискусия, която да даде много по-ясни правомощия на местната власт, ако тя е тази, която трябва да се справи с проблемите“, заяви кметът на Габрово.

Вижте целия разговор във видеото

#ясни правомощия #Таня Христова #в Габрово #местна власт

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