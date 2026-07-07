БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Меси срещу Салах: Аржентина и Египет в спор за място на четвъртфиналите на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Национални отбори
Запази

Световните шампиони преследват нова крачка към защитата на титлата, а „фараоните“ мечтаят за сензация, водени от своя лидер Мохамед Салах

меси салах аржентина египет спор четвъртфиналите мондиал 2026
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Един от най-очакваните осминафинали на Световното първенство по футбол ще противопостави Аржентина и Египет в битка за място сред най-добрите осем отбора на Мондиал 2026. Двубоят в Атланта събира на една сцена две от най-големите звезди на съвременния футбол - Лионел Меси и Мохамед Салах.

Аржентина продължава похода си към защита на световната титла, спечелена в Катар през 2022 година. Основната част от шампионския състав е запазена, а Лионел Меси отново е двигателят на отбора. На 39 години капитанът на "албиселесте“ продължава да впечатлява с представянето си и води класирането при голмайсторите на турнира заедно с Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд.

Срещу действащите шампиони застава един от приятните сюрпризи на първенството. Египет достигна елиминационната фаза за първи път от десетилетия и ще разчита на своя капитан Мохамед Салах, който най-сетне успява да пренесе отличната си клубна форма и с националния екип. Освен звездата на „фараоните“, важна роля в атаката ще имат още Омар Мармуш и Имам Ашур.

И двамата селекционери обаче имат кадрови проблеми преди срещата. В лагера на Аржентина Лионел Скалони очаква развитието около състоянието на Науел Молина, Нико Гонсалес и Енсо Фернандес, които не се включиха пълноценно в тренировките след успеха над Кабо Верде. Египет пък ще бъде без титулярния ляв бек Карим Хафез, получил контузия в предишния двубой, което принуждава Хосам Хасан да търси ново решение в защитата.

На хартия Аржентина влиза като изявен фаворит, но елиминационната фаза вече показа, че изненадите не са изключение. Световните шампиони ще търсят поредната крачка към втора последователна титла, докато Египет ще опита да напише една от най-големите истории на турнира и да елиминира един от основните претенденти за световната корона.

#национален отбор на Египет по футбол #Национален отбор на Аржентина по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
2
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
3
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за техническа неизправност
4
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за...
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
5
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК – Бургас
6
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК –...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Футбол

Швейцария и Колумбия влизат в тактически сблъсък за място на четвъртфиналите
Швейцария и Колумбия влизат в тактически сблъсък за място на четвъртфиналите
Мондиалът превръща Северна Америка във футболна сцена, а Испания впечатлява с играта си Мондиалът превръща Северна Америка във футболна сцена, а Испания впечатлява с играта си
Чете се за: 01:57 мин.
Роберто Мартинес: Енергията на Диого Жота е нашето вдъновение Роберто Мартинес: Енергията на Диого Жота е нашето вдъновение
Чете се за: 01:37 мин.
Ламин Ямал: Мечтая за световна титла Ламин Ямал: Мечтая за световна титла
Чете се за: 01:42 мин.
Даниел Боримиров преди мача с Борац: Нашето желание е да победим още утре Даниел Боримиров преди мача с Борац: Нашето желание е да победим още утре
Чете се за: 02:00 мин.
Левски замина без няколко футболисти за гостуването на Борац Баня Лука в Шампионската лига Левски замина без няколко футболисти за гостуването на Борац Баня Лука в Шампионската лига
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Започва обсъждането на Бюджет 2026 в комисиите в НС
Парите на държавата: Започва обсъждането на Бюджет 2026 в комисиите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След срещата Радев – Ердоган: Договорът с „Боташ“ се замразява за 15 месеца След срещата Радев – Ердоган: Договорът с „Боташ“ се замразява за 15 месеца
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Забранено скачането: Рисковете от неспазване на предупреждението за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Повече права при пътуване със самолет: ЕП гласува актуализирани...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Издирването на Наталия: Повече от седмица продължава търсенето на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Политическото бъдеще на Марин Льо Пен: Ще има ли присъда срещу...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ