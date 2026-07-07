Меси срещу Салах: Аржентина и Египет в спор за място на четвъртфиналите на Мондиал 2026

Един от най-очакваните осминафинали на Световното първенство по футбол ще противопостави Аржентина и Египет в битка за място сред най-добрите осем отбора на Мондиал 2026. Двубоят в Атланта събира на една сцена две от най-големите звезди на съвременния футбол - Лионел Меси и Мохамед Салах.

Аржентина продължава похода си към защита на световната титла, спечелена в Катар през 2022 година. Основната част от шампионския състав е запазена, а Лионел Меси отново е двигателят на отбора. На 39 години капитанът на "албиселесте“ продължава да впечатлява с представянето си и води класирането при голмайсторите на турнира заедно с Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд.

Срещу действащите шампиони застава един от приятните сюрпризи на първенството. Египет достигна елиминационната фаза за първи път от десетилетия и ще разчита на своя капитан Мохамед Салах, който най-сетне успява да пренесе отличната си клубна форма и с националния екип. Освен звездата на „фараоните“, важна роля в атаката ще имат още Омар Мармуш и Имам Ашур.

И двамата селекционери обаче имат кадрови проблеми преди срещата. В лагера на Аржентина Лионел Скалони очаква развитието около състоянието на Науел Молина, Нико Гонсалес и Енсо Фернандес, които не се включиха пълноценно в тренировките след успеха над Кабо Верде. Египет пък ще бъде без титулярния ляв бек Карим Хафез, получил контузия в предишния двубой, което принуждава Хосам Хасан да търси ново решение в защитата.

На хартия Аржентина влиза като изявен фаворит, но елиминационната фаза вече показа, че изненадите не са изключение. Световните шампиони ще търсят поредната крачка към втора последователна титла, докато Египет ще опита да напише една от най-големите истории на турнира и да елиминира един от основните претенденти за световната корона.