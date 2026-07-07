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Швейцария и Колумбия влизат в тактически сблъсък за място на четвъртфиналите

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Чете се за: 02:32 мин.
Футбол
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Двата непобедени до момента отбора се изправят един срещу друг в един от най-непредвидимите осминафинали на Мондиал 2026

Швейцария и Колумбия влизат в тактически сблъсък за място на четвъртфиналите
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Вторият осминафинал от програмата на световното първенство противопоставя два отбора с коренно различен футболен стил, но с еднакво голяма амбиция – класиране сред най-добрите осем в света. Швейцария и Колумбия ще спорят за място на четвъртфиналите, където победителят ще срещне спечелилия двубоя между Аржентина и Египет.

Швейцарците за пореден голям форум доказват, че са един от най-трудните съперници в елиминационната фаза. Тимът разчита на компактна организация, дисциплинирана игра в защита и търпение, с което да дочака своя шанс в атака. Именно тази формула изведе селекцията до осминафиналите.

Колумбия обаче пристига с високо самочувствие след силното си представяне в турнира. Южноамериканците все още нямат загуба, демонстрират тактическа гъвкавост и допускат изключително малко опасности пред собствената си врата, което ги превръща в един от най-стабилните състави на шампионата.

И двата отбора имат кадрови проблеми преди двубоя. Швейцария няма да може да разчита на контузените Мишел Ебишер и Якес, докато при Колумбия извън сметките остава нападателят Джон Кордоба.

"Не винаги получаваш възможност да играеш осминафинал на Световно първенство. Всички сме развълнувани – футболистите, щабът и нашите привърженици. Предстои голям мач, който вероятно ще бъде решен от големите играчи“, заяви селекционерът на Швейцария.

От колумбийския лагер също очакват тежък тактически двубой.

"Нуждаем се от много дисциплина, защото Швейцария е отлично организиран отбор. Те играят заедно от години, имат опит от големи турнири и много футболисти, които се състезават в най-силните европейски първенства. Очаква ни много труден мач“, коментира наставникът на Колумбия.

На хартия фаворит трудно може да бъде определен. Очакванията са за изключително равностоен сблъсък, в който една грешка или миг индивидуална класа могат да наклонят везните към четвъртфиналите.

#Национален отбор на Швейцария по футбол #Национален отбор на Колумбия по футбол #Мондиал 2026

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