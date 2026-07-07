НАТО и Европа не са хартиен тигър, смята Марк Рюте

НАТО и Европа не са хартиен тигър – посланието, което прозира в думите на генералния секретар на Пакта Марк Рюте. В началото на форума в Турция Рюте обяви нова отбранителна инициатива, при която между съюзниците ще бъде създадена мрежа от военни заводи, които да обслужват колективната сигурност.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Преди година в Хага съюзниците поеха ангажимент да отделят 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Вече е постигнат огромен напредък по този въпрос. Предстои да разкрием няколко ключови проекта на стойност милиарди, които ще бъдат реализирани и от двете страни на Океана.“

Доналд Тръмп пътува към Анкара на фона на заявката на Вашингтон за намаляване на американското военно присъствие в Европа. Очаква се президентът с нюх на бизнесмен да изрази задоволство от новите оръжейни сделки.

Андрю Грей, журналист: „Европейските лидери пристигат в Анкара с една цел – да уталожат напрежението с Доналд Тръмп. Ще трябва да му покажат, че Европа прави много повече от преди за сигурността си. Това ще бъде основната линия по време на срещата – как партньорите от НАТО изпълняват поетите ангажименти.“

На фокус ще бъде и помощта за Украйна. Както Рюте, така и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настояват за допълнителна военна подкрепа за Киев. Украинските сили вече предупредиха, че не разполагат с достатъчно муниции, с които да обезвреждат руските ракети. В среднощното си обръщение Володимир Зеленски призова страната му да получи зелена светлина да произвежда системи „Пейтриът“.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Ако Украйна получи лиценз от Съединените щати за производството на системите Пейтриът, нашият производствен капацитет ще бъде достатъчен както за защитата на Украйна, така и за подпомагането на партньори, които също се нуждаят от тях."

Всички погледи са насочени към срещата между Доналд Тръмп и Зеленски, която се очаква утре. След нея Тръмп има планиран телефонен разговор и с руския си колега Владимир Путин. Американският лидер коментира преди часове, че краят на войната е по-близо, отколкото хората предполагат. Думите му идват на фона на поредна взаимна размяна на удари между Русия и Украйна. След като два пъти в рамките на дни Москва извърши масирани атаки срещу Киев, днес украинските сили изстреляха над 400 дрона срещу руската територия.